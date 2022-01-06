Masterchef konuk şef kimdir? 6 Ocak Masterchef misafir şefi Osman Sezener kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

MASTERCHEF KONUK ŞEF KİMDİR?

Masterchef'te final yoluna gidilen aşamada birbirinden farklı şefler programa konuk oluyor. Bu akşamın konuk ismi ise Osman Sezener oluyor.

OSMAN SEZENER KİMDİR?

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