MasterChef konuk jüri üyesi Rafet İnce kimdir? Rafet İnce kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MasterChef konuk jüri üyesi Rafet İnce kimdir? Rafet İnce kaç yaşında, nereli?

21.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:57
MasterChef konuk jüri üyesi Rafet İnce kimdir? Rafet İnce kaç yaşında, nereli?

21 Aralık Pazartesi günü yayınlanan MasterChef yarışmasına konuk olan başarılı şef MasterChef konuk jüri üyesi Rafet İnce kimdir? Rafet İnce kaç yaşında, nereli?

Aldığı ödüller ve lezzetli yemekleri ile bilinen MasterChef konuk jüri üyesi Rafet İnce kimdir? Rafet İnce kaç yaşında, nereli?

RAFET İNCE KİMDİR?

1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi'nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, "Le Cordon Blue College of Culinary Arts"ta ve "Toscan-Cascina"da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Şu anda Avrupa'nın en iyi iş oteli seçilen Anadolu yakasının incisi Wyndham Grand Kalamış Hotel'in executive chef'i olarak görev yapmaktadır.

RAFET İNCE BAŞARILARI

Uluslararası aşçılık yarışmalarında ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 "IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı"nda Türkiye'ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. "Türkiye Aşçılar Federasyonu" ilk resmi "Aşçılar Milli Takımı"nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve ülke çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiştir.

Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır."Chaîne des Rôtisseurs" üyesi olan Rafet Şef, Londra'da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, "Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu"nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan "CHEF" kitabının yazarıdır. 2017'de yazarların oskarı olarak değerlendirilen "Gourmand world cookbook awards"da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Yücel İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Samatta Vitor Hugo Ali Şansalan Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef konuk jüri üyesi Rafet İnce kimdir? Rafet İnce kaç yaşında, nereli? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 21:57:26. #1.15#
title