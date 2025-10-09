MasterChef kokoreç oyununu kim kazandı? 9 Ekim 2025 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve haftanın 7. ve son eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'de haftanın final dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar, en iyi kokoreci yapmak için tüm hünerlerini sergiledi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık etabında mücadele etti. Gecenin sonunda ise haftanın yedinci eleme adayı belli oldu. Peki, dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasına kim girdi?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu hafta MasterChef mutfağında oynanan dokunulmazlık oyunlarının galibi mavi takım oldu. Ancak haftanın son dokunulmazlık oyununun kazananı henüz açıklanmadı. Heyecanla beklenen bu oyun, yarışmanın gidişatını belirleyecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler belli oldu. Eleme adayı olarak yarışmaya devam eden isimler şunlar:

• Ayten

• Barış

• İhsan

• Sezer

• Sümeyye

• Aslı

Son eleme adayı ise 9 Ekim Perşembe günü yayınlanacak MasterChef Türkiye bölümünde oynanacak bireysel dokunulmazlık oyununun ardından netleşecek.

MASTERCHEF ELEME POTASI

Bu hafta eleme potası tamamen kırmızı takımdan oluştu. Kırmızı takım yarışmacılarından Sezer, İhsan, Ayten, Barış, Sümeyye ve Aslı, haftanın sonunda eleme riskiyle karşı karşıya kaldı. Yarışmacılar, bir sonraki tura adlarını yazdırabilmek için bireysel dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini ortaya koyacak.