Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

9 Kasım Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 9 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda vegan mutfağından yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü vegan mutfağı oldu.

9 Kasım Masterchef Vegan Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Kereviz Böreği kazanan takım : Mavi takım

Karnıbahar Köftesi kazanan takım : Mavi takım

Köz Biberli Hıngal kazanan takım : Mavi takım

Bakla Dolma kazanan takım : Mavi takım

Orman Meyveli Vegan Brownie kazanan takım : Mavi takım

SONUÇ : MAVİ TAKIM 5 - 0 KIRMIZI TAKIM

Haftanın ilk oyununu Mavi takım kazanmış oldu. Birazdan kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.

9 KASIM SALI KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.

En iyi seçilen tabaklar:

- Azize

- Burcu

- Sergen

3. olan yarışmacı : Azize

2. olan yarışmacı : Sergen

1. olan yarışmacı : Burcu

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : BURCU

En iyi 2 isim Burcu ve Sergen seçildi. Henüz kazanan açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.

Dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu. Burcu birazdan haftanın 1. eleme adayını söyleyecek.

1. eleme adayı Araz oldu.