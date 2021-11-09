Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 9 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
9 Kasım Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Kasım Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
MASTERCHEF 9 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda vegan mutfağından yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü vegan mutfağı oldu.
9 Kasım Masterchef Vegan Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:
- Kereviz Böreği kazanan takım : Mavi takım
- Karnıbahar Köftesi kazanan takım : Mavi takım
- Köz Biberli Hıngal kazanan takım : Mavi takım
- Bakla Dolma kazanan takım : Mavi takım
- Orman Meyveli Vegan Brownie kazanan takım : Mavi takım
SONUÇ : MAVİ TAKIM 5 - 0 KIRMIZI TAKIM
Haftanın ilk oyununu Mavi takım kazanmış oldu. Birazdan kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.
9 KASIM SALI KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışma halen devam ediyor. Kazanan isim açıklandığında yazacağız.
En iyi seçilen tabaklar:
- - Azize
- - Burcu
- - Sergen
3. olan yarışmacı : Azize
2. olan yarışmacı : Sergen
1. olan yarışmacı : Burcu
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : BURCU
En iyi 2 isim Burcu ve Sergen seçildi. Henüz kazanan açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.
Dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu. Burcu birazdan haftanın 1. eleme adayını söyleyecek.
1. eleme adayı Araz oldu.