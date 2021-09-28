Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 28 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 28 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 28 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 28 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in imza tabağı yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 28 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

28 Eylül Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Karadeniz Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Karadeniz Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

  • Isırgan Otu Çorbası
  • Trabzon Yağlı Pide
  • Kara Lahana Dolması
  • Hamsili Pilav
  • Zargana
  • Akçaabat Köfte
  • Hamsiköy Sütlacı

Bugün Karadeniz Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

28 Eylül Masterchef Osmanlı Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

  • Isırgan Otu Çorbası : MAVİ TAKIM kazandı
  • Trabzon Yağlı Pide : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Kara Lahana Dolması : MAVİ TAKIM kazandı
  • Hamsili Pilav : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Zargana : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Akçaabat Köfte : MAVİ TAKIM kazandı
  • Hamsiköy Sütlacı : MAVİ TAKIM kazandı

SKOR : 4-3 mavi takım kazandı

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre kırmızı takım birazdan kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynayacak.

  • Ateş
  • Safanur
  • Burcu
  • Araz
  • Emre
  • Milhan
  • Şükrü
  • Mustafa

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Mehmet Şef'in imza tabağı olan Karides Siron yemeğini yaptılar. Birazdan tadım yapılacak. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

KAZANAN İSİM : -

Kazanan isim yarışma sonunda açıklanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 28 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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