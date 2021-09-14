Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 14 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

14 Eylül Salı günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Eylül Salı Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 14 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda aşağıdaki yemeklerin yapılmasını istedi. İşte karşınızda Masterchef 14 Eylül dokunulmazlık oyunu pilav yemekleri menüsü:

- Arpa şehriyeli pilav

- Domatesli pilav

- Patlıcanlı pilav

- Meyhane pilavı

- Mantarlı kaşarlı pilav

- Ciğerli iç pilav

- Özbek pilav

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

Hamza

Tunahan

Şükrü

Burcu

Mustafa

Hasan

Safanur

Emre

14 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan Maritozzo Salato yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

En beğenilen 3 tabak:

- Tunahan

- Safanur

- Hasan

3. olan tabak : Safanur

2. olan tabak : Tunahan

1. olan tabak : Hasan

KAZANAN İSİM : HASAN

Buna göre Hasan haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan isim oluyor. Hasan birazdan ilk eleme adayını söyleyecek.

Hasan ilk eleme adayı olarak Burcu'yu söyledi.

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