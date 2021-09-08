Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 8 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda Danilo Şef'in imza tabağı yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

8 Eylül Çarşamba günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

8 EYLÜL MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün sokak yemekleri yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir:

  • Nohut Dürüm : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Balık Ekmek : MAVİ TAKIM kazandı
  • Goralı : MAVİ TAKIM kazandı
  • Islak Hamburger : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Kumpir : KIRMIZI TAKIM kazandı
  • Halka Tatlısı : MAVİ TAKIM kazandı
  • Bici Bici : MAVİ TAKIM kazandı

MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

  • İbrahim
  • Azize
  • Hamza
  • Mert
  • Burcu
  • Emre
  • Dilara
  • Safanur

8 EYLÜL ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Danilo Şef'in imza tabağı olan A Tutto Salmone yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

İbrahim ve Hamza en iyi 2 tabak seçildi.

KAZANAN İSİM : HAMZA

Dokunulmazlığı kazanan isim Hamza oldu.

Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Dokunulmazlığı alan kişi 1. eleme adayını söyleyecek. Ardından 2. eleme adayı oylama ile belirlenecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Hamza 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek.

1. eleme adayı : Azize

2. eleme adayı : Birazdan oylama yapılacak.

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Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 8 Eylül Çarşamba Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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