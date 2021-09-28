Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? 27 Eylül Pazartesi Masterchef yeni haftanın kaptanları kim? Mavi takım ve Kırmızı takım kaptanları kim?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçilen 16 kişi birden beşinci kez tezgah başına geçiyor ve kaptanlık için büyük mücadele veriyor. Kaptanlık mücadelesi için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 27 Eylül 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin 6. hafta kaptanları…

27 EYLÜL HANGİ YEMEK YAPILMASI İSTENDİ?

Kaptanlık seçme oyununda jüriler menemen yapılmasını istedi. En iyi menemeni yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

27 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

27 Eylül Pazartesi Masterchef kaptanlık oyunu seçimi yarışında jüriler, menemen yapılmasını istedi. En iyi 4 tabak seçiliyor . En beğenilen 4 tabak:

- Araz

- Tahsin

- Eren

- Burcu

En iyi kişi mavi takım kaptanı olacak.

1. olan yarışmacı : Tahsin

2. olan yarışmacı : Burcu

3. olan yarışmacı : Eren

4. olan yarışmacı : Araz Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

En iyi menemeni Tahsin yaptı. Tahsin mavi takım kaptanı oldu.

27 EYLÜL KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı Tahsin oldu. Tahsin kırmızı takım kaptanı olarak Burcu'nun ismini verdi.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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