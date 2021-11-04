Masterchef'te 3 Kasım günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Sergen'in tabağı seçildi ve Sergen 3. aday için Burcu'nun ismini söyledi. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 3 Kasım Masterchef haftanın 3. 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? Masterchef kim yazıldı? Masterchef bu hafta (2-3-4 Kasım) kimler yazıldı? Eleme adayları kimler oldu? Potada kimler var? Masterchef 4 Kasım Perşembe eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF 2 KASIM HAFTANIN 1. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Dünkü yapılan dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmıştı. Haftanın ilk 2 eleme adayı Pelin ve Emre olmuştu.

MASTERCHEF 3 KASIM HAFTANIN 2. TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün yapılan takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.

İlk 2 yemeği de mavi takım kazanmıştı.

Haluski kazanan takım : Mavi takım

Aletria kazanan takım : Mavi takım

SKOR : MAVİ TAKIM 4 - 0 KIRMIZI TAKIM

Buna göre Mavi takım durumu 1-1 e getirdi. Kırmızı takım şuanda kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kazanan Sergen 3. eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söylüyor. Yapılan oylamada 4. eleme adayı Dilara seçiliyor.

1. eleme adayı : Pelin

Pelin 2. eleme adayı : Emre

Emre 3. eleme adayı : Burcu

Burcu 4. eleme adayı : Dilara

MASTERCHEF 4 KASIM ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Henüz bugünün eleme adayları belli olmadı.

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