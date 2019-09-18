MasterChef kim veda etti? MasterChef son bölüm izle

18.09.2019 13:48

Salı akşamı Tv8'de yayımlanan MasterChef 15. bölümünde eleme heyecanı vardı. Batuhan'ın kaptanlığında yarışan kırmızı takım. Cemre'nin kaptanı olduğu mavi takıma yenilerek elemeye gitti. Takım eleme potasına ise Eda ile Orhan'ı soktu. MasterChef'de kim elendi? MasterChef son bölüm izle…

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE…

KIRMIZI TAKIM KAYBETTİ

MasterChef 15. son bölümü Salı akşamı ekrana geldi. Saray mutfağından ürünleri ortaya koymaya çalışan takımlar kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda Cemre'nin kaptanlığında yarışan mavi takım dokunulmaz olurken kırmızı takım elemeye gitti. Eleme adayları ise Kırmızı Takım yarışmacıları arasından belirlendi.

MASTERCHEF'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Yasin ve Suna pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde eleme adayı olmuştu. Salı akşamı yayınlanan bölümde ise Eda ve Orhan MasterChef eleme adayı oldu. Jüri oylaması sonucunda ise yarışmaya Orhan veda etti.

MASTERCHEF ORHAN KİMDİR?

Yemek yarışmasının iddialı isimlerinde olan, ancak yarışmaya kısa sürede veda eden Orhan Eren, 46 yaşındadır. Steak House işletmeciliği yapıyor. İlkokuldan bu yana çalıştığını belirten Eren, ortaokulu ve liseyi dışardan bitirdi.