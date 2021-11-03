Masterchef kim potaya gitti? Masterchef eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yarışmacılar bir birleriyle yöresel lezzetlerde düello yaptı. Takım oyununda dakikalar içinde yarışmacılar, takım arkadaşlarının tezgahlarına oyunun yarısında geçerek kaldıkları yerden yemeği yapmak için gayret etti. Masterchef'te ilk eleme adayı kim oldu 2021?

DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ VE EŞLEŞMELER

İçli köfte: Pelin - Azize * Kırmızı takım

Kayseri mantısı: Tahsin - Burcu * Kırmızı takım

Karnıyarık ve pilav: Araz - Sergen * Kırmızı takım

Taş kadayıf: Safanur - Hasan * Mavi takım

Paçanga böreği: Emre - Mert * Kırmızı takım

Çökertme kebabı: Eren - Dilara * Kırmızı takım

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmada ilk takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına idim göndermek için mutfağa girdi. Yarışmacılar Somer Şef'in barbunya laksa tarifini yaptı. Eren ve Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı Eren kazandı.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren Pelin'in ismini söyleyerek haftanın ilk eleme adayını belirledi. Takım oylaması sonrası haftanın ikinci eleme adayı da Emre oldu.

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