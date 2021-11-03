Masterchef kim potaya gitti? Masterchef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de yeni takımlarla ilk takım oyunu dün akşam gerçekleştirildi. İlk oyunun ardından eleme potasına giden ilk isim de belli oldu. Masterchef kim potaya gitti? Masterchef eleme adayı kim oldu? soruları yanıt buldu. Bu haftanın eleme adayı olan ismi ve takımlar hangi detayları sizler için derledik.
Masterchef kim potaya gitti? Masterchef eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yarışmacılar bir birleriyle yöresel lezzetlerde düello yaptı. Takım oyununda dakikalar içinde yarışmacılar, takım arkadaşlarının tezgahlarına oyunun yarısında geçerek kaldıkları yerden yemeği yapmak için gayret etti. Masterchef'te ilk eleme adayı kim oldu 2021?
- İçli köfte: Pelin - Azize * Kırmızı takım
- Kayseri mantısı: Tahsin - Burcu * Kırmızı takım
- Karnıyarık ve pilav: Araz - Sergen * Kırmızı takım
- Taş kadayıf: Safanur - Hasan * Mavi takım
- Paçanga böreği: Emre - Mert * Kırmızı takım
- Çökertme kebabı: Eren - Dilara * Kırmızı takım
Yarışmada ilk takım oyununu kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına idim göndermek için mutfağa girdi. Yarışmacılar Somer Şef'in barbunya laksa tarifini yaptı. Eren ve Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı Eren kazandı.
MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren Pelin'in ismini söyleyerek haftanın ilk eleme adayını belirledi. Takım oylaması sonrası haftanın ikinci eleme adayı da Emre oldu.