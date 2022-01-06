Masterchef kim önlük aldı? Üçüncü önlüğü alan isim kim oldu? 3. finalist belli oldu! 5 Ocak Ömür Akkor'un tabağında puanlar ne oldu?

Masterchef ikinci önlük kim kazandı. Masterchef ilk oyunu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Bugün ikinci konuk olan şef Ömür Akkor'un imza tabağı yapıldı. Peki, Masterchef beyaz önlük kim aldı? Masterchef ilk oyunu kim kazandı?

SERGEN NEDEN YARIŞMIYOR?

Masterchef'in kritik haftasında ikinci mücadele 5 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Sergen ise ilk gün önlüğü kazanarak 3 gün yerini kesinleşti ve ilk finalist oldu.

MASTERCHEF İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam şef Ömür Akkor'un imza tabağı yapıldı.

Masterchef'te üçüncü önlüğü Eren aldı.

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