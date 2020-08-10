MasterChef kim kazandı? MasterChef'te üst tura kimler çıktı? MasterChef ilk 8'e kimler girdi?
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MasterChef kim kazandı? MasterChef'te üst tura kimler çıktı? MasterChef ilk 8'e kimler girdi?

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği MasterChef Türkiye'de ilk 8 yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef ilk 8'e kimler girdi? MasterChef'te üst tura kimler çıktı? MasterChef kim kazandı?

MasterChef kim kazandı? MasterChef'te üst tura kimler çıktı? MasterChef ilk 8'e kimler girdi?
10.08.2020 08:18 | Son Güncelleme: 10.08.2020 08:21

Her akşam izleyici ile buluşan MasterChef 2020, final kadrosunun yarısını oluşturan ilk 8 yarışmacıyı belirledi. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği son bölümde 2 yarışmacı daha finale çıkarak 8 kişilik kadro tamamlandı. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef'te üst tura kimler çıktı?MasterChef ilk 8'e kimler girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen bölümünde Esra Tokelli ve Furkan Yalçın ana kadroya giren isimler oldu.

MASTERCHEF İLK 8'E KİMLER GİRDİ?

3 Ağustos'tan beri devam eden MasterChef Türkiye'de final turu elemelerinde toplam Kıyasıya rekabetin devam ettiği yarışta, MasterChef yarışmacısı olmaya hak kazanan isimler;

Serhat, Esra, Furkan, Özgül, Emir, Sedat, Duygu, Ayyüce oldu.

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