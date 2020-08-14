MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı? MasterChef'te ilk 8 kişinin ana kadroya alınması sonrası diğer 8 kişinin seçmelerine devam ediliyor. 11 kişinin belli olduğu kadroda 12. isim kim oldu, merak ediliyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı? İşte ana kadroya katılan isim!

13 Ağustos'ta ekrana gelen yeni bölümü ile izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılan 12. İsim belli oldu. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim katıldı? MasterChef kim kazandı? MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM KATILDI Dün akşamki MAsterChef TÜriye bölümde 16 kişilik ana kadronun 12. yarışmacısı belirlendi. Bu ismi belirleyecek yemek ise şeflerin verdiği mısır koçanından en güzel yemeği hazırlayan Eray Aksungur oldu. MASTERCHEF ERAY KİMDİR? 23 yaşındaki Eray Aksungur, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı. Eray Aksungur, yıllar önce Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akamedisi'nde yarıştı. Yarışmaya Bolu'dan katılan ve bir otelde aşçılık yapan 23 yaşındaki Eray Aksungur ise tarhanaya bulanmış, taze ıhlamurlu levrek yaparak yarıştı.