MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?
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MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?

MasterChef'te ilk 8 kişinin ana kadroya alınması sonrası diğer 8 kişinin seçmelerine devam ediliyor. 10 kişinin belli olduğu kadroda 11. İsim kim oldu , merak ediliyor. Peki, MasterChef'te kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı? İşte ana kadroya katılan isim!

MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?
13.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:05

12 Ağustos'ta ekrana gelen yeni bölümü ile izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılan 11. İsim belli oldu. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim katıldı? MasterChef kim kazandı?

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM KATILDI

En iyi lazanyayı yaparak final turuna çıkmayı hak eden isimler ise Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk ve Celal oldu. İkinci oyunda şefler yarışmacı adaylarına un ve şekerin ön planda olduğu bir tatlı yapmalarını istedi ve en iyi lezzeti sunan yarışmacı yukarıya çıkmaya hak kazandı. Hazırladığı tabak ile günün birincisi olan ve MasterChef 2020'nin ana kadrosuna girmeye hak kazanan isim Berk İlter oldu.

MasterChef kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya kim katıldı?

MASTERCHEF BERK KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

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