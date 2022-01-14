Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak? - Haberler
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Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?
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Masterchef kim kazandı sorusu gündem oldu. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak? İşte detaylar...

Masterchef kim şampiyon olacak? sorusu gündem oldu. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak? İşte detaylar...

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

Hasan'ın menüsü:

  • Anadolu
  • Altı Ezmeli
  • Kapadokya

Eren'in menüsü:

  • Urla
  • Antep
  • Anadolu

Puan Durumu

  • Eren: 84 Puan
  • Hasan: 82 puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6 , Hasan'a 7 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 8 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 8 puan verdi.

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Eren başlangıç tabağı

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Hasan başlangıç tabağı

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Eren ana yemek tabağı

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Hasan ana yemek tabağı

2. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü uluslararası mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

Hasan'ın menüsü:

  • Deniz Mahsulü Connoli
  • Atlas
  • Churros

Eren'in menüsü:

  • Doğa
  • Zarzuela
  • Külah

Puan Durumu

  • Eren: 108 Puan
  • Hasan: 103 puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 7 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Hasan'ın başlangıç tabağı - Deniz Mahsulü Connoli

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Eren'in başlangıç tabağı - Doğa

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Hasan'ın ana yemek tabağı - Atlas

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Eren'in ana yemek tabağı - Zarzuela

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Hasan'ın tatlı tabağı - Churros

Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?Eren'in tatlı tabağı - Külah

3. OYUN : Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, imza tabaklarını hazırlıyor. Hasan imza tabağına hayat adını verirken, Eren ise imza tabağına bostan adını verdi.

Hasan'ın menüsü:

  • Hayat

Eren'in menüsü:

  • Bostan

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