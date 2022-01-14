Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak?
Masterchef kim kazandı sorusu gündem oldu. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak? İşte detaylar...
Masterchef kim şampiyon olacak? sorusu gündem oldu. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak? İşte detaylar...
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.
Hasan'ın menüsü:
- Anadolu
- Altı Ezmeli
- Kapadokya
Eren'in menüsü:
- Urla
- Antep
- Anadolu
Puan Durumu
- Eren: 84 Puan
- Hasan: 82 puan
Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6 , Hasan'a 7 puan verdi.
Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 8 puan verdi.
Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 8 puan verdi.
2. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü uluslararası mutfaktan esinlenerek hazırladılar.
Hasan'ın menüsü:
- Deniz Mahsulü Connoli
- Atlas
- Churros
Eren'in menüsü:
- Doğa
- Zarzuela
- Külah
Puan Durumu
- Eren: 108 Puan
- Hasan: 103 puan
Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 7 puan verdi.
Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.
Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.
3. OYUN : Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, imza tabaklarını hazırlıyor. Hasan imza tabağına hayat adını verirken, Eren ise imza tabağına bostan adını verdi.
Hasan'ın menüsü:
- Hayat
Eren'in menüsü:
- Bostan
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