Masterchef kim şampiyon olacak? sorusu gündem oldu. Dün başlayan final etabı Hasan ile Eren arasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Bu akşam TV8'de Masterchef Türkiye şampiyonu belli oluyor. Peki, MasterChef kim şampiyon oldu 2022? Eren mi, Hasan mı? MasterChef birincisi kim oldu? Masterchef kim kazandı? Masterchef kim şampiyon olacak? İşte detaylar...



MASTERCHEF KİM KAZANDI?

1. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü geleneksel mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

Hasan'ın menüsü:

Anadolu

Altı Ezmeli

Kapadokya

Eren'in menüsü:

Urla

Antep

Anadolu

Puan Durumu

Eren: 84 Puan

Hasan: 82 puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6 , Hasan'a 7 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 8 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 8 puan verdi.

Eren başlangıç tabağı

Hasan başlangıç tabağı

Eren ana yemek tabağı

Hasan ana yemek tabağı

2. OYUN: Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, 3 tabaklık belirledikleri menüyü uluslararası mutfaktan esinlenerek hazırladılar.

Hasan'ın menüsü:

Deniz Mahsulü Connoli

Atlas

Churros

Eren'in menüsü:

Doğa

Zarzuela

Külah

Puan Durumu

Eren: 108 Puan

Hasan: 103 puan

Yarışmacıların hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 8 , Hasan'a 7 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Hasan'ın başlangıç tabağı - Deniz Mahsulü Connoli

Eren'in başlangıç tabağı - Doğa

Hasan'ın ana yemek tabağı - Atlas

Eren'in ana yemek tabağı - Zarzuela

Hasan'ın tatlı tabağı - Churros

Eren'in tatlı tabağı - Külah

3. OYUN : Masterchef finalistlerinden Hasan ve Eren, imza tabaklarını hazırlıyor. Hasan imza tabağına hayat adını verirken, Eren ise imza tabağına bostan adını verdi.

Hasan'ın menüsü:

Hayat

Eren'in menüsü:

Bostan

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