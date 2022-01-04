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Masterchef kim kazandı bugün? Masterchef beyaz önlük kim aldı?

Masterchef kim kazandı bugün? Masterchef beyaz önlük kim aldı?
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Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 5 yarışmacının kaldığı aşamada birbirinden zor tabaklar yapılıyor. Masterchef beyaz önlük kim aldı? Masterchef'te önlüğü alan ilk isim kim oldu? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şef Yılmaz Öztürk'ün imza tabağıyla yarışan Dilara, Tahsin, Hasan, Sergen ve Eren birbirinden farklı değerlendirmelerle karşılaştı. Peki, Masterchef kim kazandı bugün?

Masterchef kim kazandı bugün? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün ilk konuk şef tabağı yapıldı. Peki, Masterchef beyaz önlük kim aldı?

Masterchef'te bugün 4 jüri var. Dördüncü isim olarak gördüğümüz ise başarılı şef Yılmaz Öztürk oluyor. Öztürk'ün yaptığı tabak ile ilk sunumlarını yapan yarışmacılar, her şeften 10 üzerinden değerlendirme alacak. İlk aşamada toplamda 40 puan kazanacaklar.

Bir sonraki aşamada yaratıcılık oyunu oynanacak. Gece sonunda 70 puan üzerinden en yüksek puanı alan isim hafta boyunca önlüğüyle bekleyen şanslı isim olacak.

5 ismin yarıştığı aşamadan detaylar geliyor... 2. tabaklar sonrası sonuç belli olacak.

Yavuz Şef'in verdiği puanlar

  • Tahsin 8
  • Dilara 7
  • Sergen 8
  • Hasan 7
  • Eren 7

Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şefin verdiği puanlar sonrasında

  • Tahsin 30
  • Dilara 26
  • Sergen 29
  • Hasan 28
  • Eren 25

Masterchef'te ilk oyun oynandı. İlk oyunu yüksek puanla önde götüren isim Tahsin oldu. 2. tabaklar sonrasında puanlar belli oldu. Kazanan isim Sergen oldu.

Tahsin 49

Dilara 49

Sergen 52

Hasan 42

Eren 42

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