Masterchef kim kazandı bugün? Masterchef beyaz önlük kim aldı?

Masterchef kim kazandı bugün? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün ilk konuk şef tabağı yapıldı. Peki, Masterchef beyaz önlük kim aldı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef'te bugün 4 jüri var. Dördüncü isim olarak gördüğümüz ise başarılı şef Yılmaz Öztürk oluyor. Öztürk'ün yaptığı tabak ile ilk sunumlarını yapan yarışmacılar, her şeften 10 üzerinden değerlendirme alacak. İlk aşamada toplamda 40 puan kazanacaklar.

Bir sonraki aşamada yaratıcılık oyunu oynanacak. Gece sonunda 70 puan üzerinden en yüksek puanı alan isim hafta boyunca önlüğüyle bekleyen şanslı isim olacak.

MASTERCHEF İLK ADAY KİM OLDU?

5 ismin yarıştığı aşamadan detaylar geliyor... 2. tabaklar sonrası sonuç belli olacak.

Yavuz Şef'in verdiği puanlar



Tahsin 8

Dilara 7

Sergen 8

Hasan 7

Eren 7

Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şefin verdiği puanlar sonrasında



Tahsin 30

Dilara 26

Sergen 29

Hasan 28

Eren 25

2. OYUN SONRASINDA PUANLAR BELLİ OLDU

Masterchef'te ilk oyun oynandı. İlk oyunu yüksek puanla önde götüren isim Tahsin oldu. 2. tabaklar sonrasında puanlar belli oldu. Kazanan isim Sergen oldu.

Tahsin 49

Dilara 49

Sergen 52

Hasan 42

Eren 42

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