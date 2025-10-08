MasterChef kim kazandı? 8 Ekim 2025 MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

Masterchef Türkiye'nin 8 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Takımların yoğun bir tempo içinde yarıştığı bölümde, günün kazananı belli olurken eleme potasına giden isimler de netleşti. İzleyicilerin yakından takip ettiği yarışmada yaşanan gelişmeler kısa sürede sosyal medyanın da gündemine taşındı. İşte MasterChef 8 Ekim bölümüyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, haftanın beşinci ve altıncı eleme adaylarını belirleyecek. Dokunulmazlığı kaybeden yarışmacılar arasında yapılan oylama sonucunda, potaya giden iki isim belli olacak.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA BU HAFTA KİMLER VAR?

MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyunu sonunda eleme potasına Ayten ve Barış girdi.

İkinci dokunulmazlık oyununda bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay, üçüncü eleme adayı olarak Sezer'i seçti.

Takım oylaması ve kaptanın kararıyla belirlenen dördüncü isim ise İhsan oldu.

BU HAFTA MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİREN İSİMLER

• Ayten

• Barış

• Sezer

• İhsan