Haberler

MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye, 6 Ekim Pazartesi akşamı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Haftanın dokunulmazlık oyununda yarışmacılar büyük bir mücadele ortaya koyarken, izleyiciler ekran başında adeta nefeslerini tuttu. Gecenin sonunda hangi takımın dokunulmazlığı kazandığı ve neler yaşandığı büyük merak konusu hâline geldi.

Masterchef mutfağında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 6 Ekim Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunu da kıyasıya bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmacılar hem takım arkadaşlarını hem de kendilerini potadan korumak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım kimdi, eleme potasına kimler girdi? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 6 Ekim Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Ancak gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım henüz açıklanmadı. Yarışmanın yeni bölümünde sonuçlar belli olduğunda, kazanan takımla ilgili detaylar güncellenecektir.

MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları bireysel mücadeleye çıkacak ve bu etap sonunda haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Elemeye kalan yarışmacı açıklandığında bilgiler haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF TAKIMLARI

Bu haftaki takım dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

MAVİ TAKIM

Kaptan : Cansu

Takım üyeleri: Furkan, Özkan, Hakan, Ayla, Mert, Eylül, Murat Can, Çağlar.

MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

KIRMIZI TAKIM

Kaptan : Ayten

Takım üyeleri : Çağatay, Sümeyye, Gizem, Sezer, İhsan, Onur, Aslı.

MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı ikiye bölen öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var

Herkesin konuştuğu o öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.