MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

Masterchef mutfağında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 6 Ekim Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyunu da kıyasıya bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmacılar hem takım arkadaşlarını hem de kendilerini potadan korumak için tüm hünerlerini sergiledi. Peki gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım kimdi, eleme potasına kimler girdi? İşte MasterChef'te yaşanan son gelişmeler…

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 6 Ekim Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Ancak gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım henüz açıklanmadı. Yarışmanın yeni bölümünde sonuçlar belli olduğunda, kazanan takımla ilgili detaylar güncellenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları bireysel mücadeleye çıkacak ve bu etap sonunda haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Elemeye kalan yarışmacı açıklandığında bilgiler haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF TAKIMLARI

Bu haftaki takım dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

MAVİ TAKIM

Kaptan : Cansu

Takım üyeleri: Furkan, Özkan, Hakan, Ayla, Mert, Eylül, Murat Can, Çağlar.

KIRMIZI TAKIM

Kaptan : Ayten

Takım üyeleri : Çağatay, Sümeyye, Gizem, Sezer, İhsan, Onur, Aslı.