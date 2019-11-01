MasterChef kim gitti? MasterChef Türkiye'ye veda eden isim kim?

01.11.2019 11:45

MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? İlk oyunu kaybeden takımdan Rıfat ile Eda eleme potasına giderken, dokunulmazlık oyununda ise kırmızı takımın mağlup olmasıyla da Murta ile Suna potaya giren isimler oldu. Peki, MasterCheff Türkiye'de kim elendi, kim kaldı? İşte, MasterCheff son bölüm…

CEZA ALANLAR DİREKT ELEME POTASINA GİRDİ

Alican İle Ekin, kaptanlık oyununda yemeklerini yetiştiremedikleri için ceza alarak direkt eleme potasına gitti. Ardından ilk oyunu mavi takımın kaybetmesiyle takım üyeleri Rıfat ile Eda'yı aday çıkardı. Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti ve Murat ile Suna gibi güçlü isimleri eleme potasına dahil etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

Birbirinden güçlü altı ismin elemeye katıldığı MasterChef Türkiye'de Perşembe akşamı, Somer Şef'in analı kızlı yemeği ile elenecek isim netleştirildi. Yemeği en iyi yapan Alican oldu. Suna ikinci, Eda üçüncü ve Ekin'de dördüncü olarak potadan çıktı. Karşı karşıya kalan Rıfat ile Murat ikilisinden Murat yarışmaya veda eden isim oldu.

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

MasterChef'in bu hafta yarışmaya veda eden ismi Murat Tokmak, 29 yaşında. Trabzonlu olan Tokmak, Trabzon'da yaşıyor. Aşçılık mesleğini icra ediyor ve Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu mezunudur. Aynı zamanda evli ve 2 çocuk babasıdır.

MASTERCHEF RIFAT KİMDİR?

İzmir Çeşmeli olan Rıfat Yurttaş, üniversitede hukuk fakültesini kazandı ve gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına katıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başladı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve en popüler otel ve işletmelerde staj şansı yakaladı. Ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip isim, meslek eğitim merkezlerinde aşçılık kurslar vererek beslenme koçluğu da yaptı.