Masterchef kim elenecek? 12 Aralık Masterchef'ten kim gidecek? Masterchef canlı izle!

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12 ARALIK MASTERCHEF KİM GİDECEK?

12 Aralık Masterchef eleme gecesinde Görkem, Mert ve Eren yarışacak. BU akşam şeflerden en düşük puanı alan isim Masterchef'e veda edecek.

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