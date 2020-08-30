MasterChef kim elendi? MasterChef eleme turunda kim elendi? Masterchef 30 Ağustos 2020 elenen isim MasterChef Türkite 2020 yarışmasında geçtiğimiz gün mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. Takım oyununu maviler kazandı, kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Peki, dokunulmazlığı kim kaybetti? Eleme potasına kimler gitti? Masterchef Celal kimdir? Masterchef Esra kimdir? Masterchef Sedar kimdir?

MasterChef'te bugün bir isim programa veda edecek. Mavi takımın yarıştığı programda, 2 tur düzenlendi. Bazı isimler elenmekten kurtulurken geriye kalan 6 isim ise yeniden mücadele etmeye devam etti.6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Uğur, Ayyüce, Duygu, Emir, Gülşah ve Berk eleme adayı oldu. İlk yemek sunumundan sonra 3 kişi yarışmaya devam ederken3 kişi ile tekrar yarış olacak. Eleme adayını anında öğrenmek için haberimizi takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

MasterChef Emir, 1994 yılında İzmir'de doğdu. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimini aldı.

Elidemir, Florida ve Amsterdam'da stajlar yaptı.

MasterChef Emir, bu stajlardan birisini ise 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

EMİR ELİDEMİR INSTAGRAM HESABI

https://instagram.com/emirelidemir

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16'ya giren ikinci isim olmuştu.