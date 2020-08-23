MasterChef kim elendi? MasterChef eleme turunda kim elendi? MasterChef Türkite 2020 yarışmasında geçtiğimiz gün mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi. Takım oyununu maviler kazandı, kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Peki, dokunulmazlığı kim kaybetti? Eleme potasına kimler gitti?

MasterChef'te bugün bir isim programa veda edecek. Kırmızı takımın yarıştığı programda, 3 tur düzenlendi. Bazı isimler elenmekten kurtulurken geriye kalan 3 isim ise yeniden mücadele etmeye devam etti. 3 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek. MASTERCHEF KİM ELENDİ? Celal, Esra ve Sedat arasında gerçekleşen son eleme turu sonrası elenen isim belli oluyor.