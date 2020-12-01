MasterChef kim elendi! MasterChef 1Aralık bölümü izle! MasterChef son bölüm izle!
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MasterChef kim elendi! MasterChef 1Aralık bölümü izle! MasterChef son bölüm izle!

01.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:51
MasterChef kim elendi! MasterChef 1Aralık bölümü izle! MasterChef son bölüm izle!

MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef kim elendi! MasterChef 1Aralık bölümü izle! MasterChef son bölüm izle! MasterChef son bölüm özeti! Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! MasterChef kim elendi! MasterChef 1Aralık bölümü izle! MasterChef son bölüm izle! MasterChef son bölüm özeti!

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu Özgül kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Eray belirledi.

Mavi takım kaptanı: Özgül

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Kırmızı takım kaptanı: Eray

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Mavi Takım kadrosu:

Özgül,

Barbaros,

Emir,

Sefa

Kırmızı Takım kadrosu:

Eray,

Ebru,

Serhat

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI, HANGİ KAPTAN KAZANDI?

Özgül ve Eray'ın yarıştığı düello ödülünde kazanan belli oluyor...

Düelloyu kazanan isim Eray oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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