MasterChef kim elendi, 4 Eylül MasterChef kim elendi?
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MasterChef kim elendi, 4 Eylül MasterChef kim elendi?

MasterChef kim elendi, 4 Eylül MasterChef kim elendi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

MasterChef 2021 tüm hızlıya devam ediyor, izleyiciler yapılan yemekleri ve yarışmacılar arasında geçen diyalogları takip ediyor. MasterChef'te her detay merak edilirken4 Eylül MasterChef kim elendi ve MasterChef kim elendi soruları merak edildi. Peki, MasterChef kim elendi?

TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen MasterChef'te kim elendi merak ediliyor. Ele adaylarının belli olmasından sonra gözle elemeye çevrildi. Peki, MasterChef kim elendi, 4 Eylül MasterChef kim elendi? İşte detaylar…

MASTERCHEF 3 EYLÜL TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü takım oyununu Mavi takım kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyununa geçti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MASTERCHEF 3 EYLÜL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? KİMİN İSMİNİ SÖYLEDİ?

Jürilerin en beğendiği 3 tabak:

- İbrahim

- Mert Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Burcu

• En iyi 3. tabak : Mert

• En iyi 2. tabak : Burcu

• En iyi 1. tabak : İbrahim

Buna göre dokunulmazlığı İbrahim kazandı.

4 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te eleme günü yarın, yani Pazar günü. Elenen isi 5 Eylül Pazar günübelli olacak.

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