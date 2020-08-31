MasterChef kim elendi? 30 Ağustos Pazar günü MasterChef' kim veda etti? MasterChef'e veda eden isim! Büyük heyecana sahne olan MasterChef eleme oyununda eleme potasındaki yarışmacılar en iyi yemeği yaparak kadroda kalmak için hünerlerini sergiledi. Peki, 30 Ağustos Pazar günü MasterChef'E kim veda etti? MasterChef'e veda eden isim! MasterChef kim elendi?

Dün akşam MasterHCef Türkiye'de eleme oyunu heycanı yaşandı. İlk turdan sonra 2. turda mücadele eden isimler arasında Uğur, Gülşah ve Berk oldu. Peki 2020 MasterChef yarışmasına kim veda etti? 30 Ağustos Pazar günü MasterChef'kim veda etti? İşte, MasterChef'e veda eden isim!

İLK TURDA BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Dün akşam ekrana gelen MasterCHef Türkye'de eleme oyunu heyecanı yaşandı. İlk turda eleme potasında yer alan yarışmacılar hünerlerini sergilerken en kötü yemekleri yapan 3 aday, Uğur, Gülşah ve Berk 2. Turda yen,den yarışmak zorunda kaldı.

30 AĞUSTOS MASTERCHEF YARIŞMASINDAN ELENEN İSİM

Zorlu bir haftayı geride bırakan yarışmacılar son olarak perde pilavı tarifi ile hünerlerini sergiledi. Uğur, Gülşah ve Berk arasında yaşana rekabette elenen isim Berk oldu.

MasterChef Berk

MASTERCHEF BERK KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.