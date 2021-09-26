MasterChef kim elendi? 26 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'de bu hafta kim gitti? - Haberler
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MasterChef kim elendi? 26 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'de bu hafta kim gitti?

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MasterChef kim elendi? 26 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'de bu hafta kim gitti?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Masterchef'te büyük heyecan yaşandı. Tv8 kanalında ilgiyle takip edilen yemek yarışması hem takım olarak hem de bireysel olarak büyük mücadeleler verdi. Peki, MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChef Türkiye'de kim gitti? MasterChef kim elendi? 26 Eylül MasterChef Türkiye'de bu hafta kim gitti?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Masterchef'te büyük heyecan yaşandı. Tv8 kanalında ilgiyle takip edilen yemek yarışması hem takım olarak hem de bireysel olarak büyük mücadeleler verdi. Peki, MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChef Türkiye'de kim gitti? MasterChef kim elendi? 26 Eylül MasterChef Türkiye'de bu hafta kim gitti? İşte detaylar hbaerimizde...

MasterChef Türkiye'de elemeler Pazar günleri gerçekleşiyor. İşte bu haftanın eleme potasında olan isimleri...

Mustafa

Sergen

Emre Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hamza

Hasan

Burcu

Jüri şeflerin eleme adayları Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan tarafından hazırlanan ve tek tek tadarak değerlendirdikleri ürünlerden en iyilerinin Azize, Burcu ve Hasan'a ait olduğunu açıkladı ve bu isimler MasterChef kritik eleme gecesinde potadan çıkan ilk 3 isim oldu.

Azize, Burcu ve Hasan'ın potadan kurtulmasının ardından daha az başarılı olan Mustafa, Ateş, Tunahan en kritik dönemeç olan son eleme oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Şef tarafından hazırlanan imza yemeğini verilen süre içerisinde en yakın yapmayı başaran yarışmacı Mustafa oldu, yemeği ikinci en yakın yapan Ateş olurken, en az başarılı yapan Tunahan oldu ve MasterChef 2021'e bu hafta veda etti. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elemesi henüz yaşanmadı. Yarışma devam ediyor.

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Haber: MasterChef kim elendi? 26 Eylül Pazar MasterChef Türkiye'de bu hafta kim gitti? - Haberler
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