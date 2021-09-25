Her hafta olduğu gibi bu hafta da Masterchef'te büyük heyecan yaşandı. Tv8 kanalında ilgiyle takip edilen yemek yarışması hem takım olarak hem de bireysel olarak büyük mücadeleler verdi. Peki, MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChef Türkiye'de kim gitti? MasterChef kim elendi? 24 Eylül MasterChef Türkiye'de bu hafta kim gitti? İşte detaylar hbaerimizde...

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elemesi henüz yaşanmadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de elemeler Pazar günleri gerçekleşiyor. İşte bu haftanın eleme potasında olan isimleri...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Mustafa

Sergen Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Emre

Hamza

Hasan

Burcu

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