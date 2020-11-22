Masterchef kim elendi? 22 Kasım Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye 2020 sezonunu soluksuz devam ediyor. Toplam 9 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de haftanın eleme oyunu bugün oynandı. Mavi ve Kırmızı takımın mücadelesi nefes kesti. MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu?