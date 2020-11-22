Masterchef kim elendi? 22 Kasım Masterchef'te elenen isim kim oldu? Masterchef bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
22.11.2020 22:54 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:12
MasterChef Türkiye 2020 sezonunu soluksuz devam ediyor. Toplam 9 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de haftanın eleme oyunu bugün oynandı. Mavi ve Kırmızı takımın mücadelesi nefes kesti. MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu?
Her hafta olduğu gibi bu haftada MasterChef Türkiye 2020 sezonunda eleme heyecanı yaşanıyor. Finale adım adım ilerleyen MasterChef Türkiye'nin son 9 yarışmacısı birbirinden başarı ve hırslı. Bugün iki takımın mücadelesinde azeri mutfağındaki lezzetler birbiriyle yarıştı. Kazanan takım Kırmızılar oldu. Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesine başladı. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Sefa eleme potasına giden 3. isim oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu.