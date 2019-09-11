MasterChef kim elendi 2019? İşte bu hafta elenen isim

11.09.2019 08:10

MasterChef Türkiye'de dün akşam heyecan dorukta idi. İzleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada eleme potasına dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan 4 kişi girdi. Bu dört kişi arasından birisi yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de dün Kırmızı takımdan Nalan ve Eda eleme adayı olmasının ardından bugün yine dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan Ekin ve Orhan oldu.

Elemeye kalan 4 isim olan Ekin, Eda, Nalan ve Orhan yapılan yarışmada Kuzu Sırtı yaptı. Ardından şefler kararlarını açıkladı ve yarışmadan elenen isim Nalan oldu..

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık yarışmasında şefler, mavi ve kırmızı takımda Beş Çayı menüsü istedi. İki takım da dokunulmazlığı kazanmak için büyük mücadele verdiler. Fakat şeflerin kararı mavi takımdan oldu ve dokunulmazlığı mavi takım kazandı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Batuhan oldu.