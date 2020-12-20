Masterchef kim elendi? 20 Aralık Pazar Masterchef elenen isim kim oldu? Eleme oyununu kim kazandı?
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Masterchef kim elendi? 20 Aralık Pazar Masterchef elenen isim kim oldu? Eleme oyununu kim kazandı?

20.12.2020 23:25 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:29
Masterchef kim elendi? 20 Aralık Pazar Masterchef elenen isim kim oldu? Eleme oyununu kim kazandı?

Masterchef'te bugün eleme oyunu oynandır. Oyunun ardından yarışmaya 1 kişi veda etti ve ilk 4 isim belli oldu. Peki Masterchef 20 Aralık Pazar kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu? İlk 4'e hangi yarışmacılar kaldı? Masterchef elenen kişi kim?

Masterchef eleme oyununda Yuvalama yemeği yapıldı. Serhat, Eray ve Özgül arasında oynanan dokunulmazlık eleme yarışmasında 1 kişi yarışmaya veda etti. Peki elenen kişi kim oldu? Serhat mı? Eray mı? Özgül mü?

MASTERCHEF 20 ARALIK KİM ELENDİ?

Serhat, Eray ve Özgül arasında eleme oyunu oynanıyor. Henüz elenen isim açıklanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

MASTERCHEF İLK 4'E GİREN 2 İSİM KİM?

Masterchef'te dün Emir ilk 4'e girmeyi başaran ilk isim olmuştu. Bugün ise Barbaros önlüğü kazandı ve ilk 4'e giren ikinci isim oldu.

İlk önlüğü kazanan isim : Emir

İkinci önlüğü kazanan isim : Barbaros

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