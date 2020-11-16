MasterChef kim elendi? 15 Kasım MasterChef'ten elenen yarışmacı kim? MasterChef'e kim veda etti?

Her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlayan MasterCHef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Peki, dün akşam 15 Kasım MasterChef'ten elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef'e kim veda etti? MasterChef kim elendi?

TV8'in sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşandı. İzleyicilerin merakla takip ettiği bölüm sonrası MasterChef kim elendi? 15 Kasım MasterChef'ten elenen yarışmacı kim? MasterChef'e kim veda etti konuları merak edildi.

MASTERCHEF'DE KİMLER POTAYA GİRDİ?

Eleme potasındaki üç isim:

Eray

Barbaros

Esra

MasterChef'in 13. haftasında ilk iki dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılan oylamalarda Barbaros ve Eray elemeye kalan isimler olmuştu. Pazar akşamı ekrana gelen son bölümde ise dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylama sonucunda Esra, haftanın son eleme adayı oldu.



MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde final anında Eray, Barbaros ve Esra karşı karşıya geldi. MasterChef'e veda eden isim şeflerin yaptığı oylama sonrası Esra oldu. Eleme potasından sıyrılan Barbaros ve Eray bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.

MasterChef'ten elenen Esra gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şefler de duygusal anlar yaşadı. Mehmet Yalçınkaya, Esra'ya bundan sonraki şeflik yaşamında her türlü desteği vereceklerini söyledi.