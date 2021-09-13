Masterchef kim elendi? 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi, gitti? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef kim elendi? 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi, gitti?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef kim elendi? 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi, gitti?

Masterchef'te bugün eleme yarışması yaşanıyor. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada bu hafta da bir yarışmacı Masterchef Türkiye'ye veda etti. Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef hangi yarışmacıların yemeğini beğenecek, hangi isim elenecek? İzleyiciler tarafından merakla beklenilen süreç şimdiden 'MasterChef kim elendi?' sorusu ile gündeme gelmiştir. Peki, Masterchef kim elendi? TV8 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Masterchef kim gitti?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Masterchef 2021 son bölüm, hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasından eleme potasına giren İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasındaki potadan çıkma mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef kim elendi? TV8 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Masterchef kim gitti? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF KİM ELENDİ 12 EYLÜL 2021?

2021 MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde hafta boyunca oynanan oyunlar sonrasında eleme adayı seçilen İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasından birisi günün en başarısız tabağını hazırlayarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmadan elendi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Eleme adayları İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara, Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından belirlenen siyez bulguru ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele verdi.

Jüri şefler tarafından verilen yemek hazırlama süresinin dolmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler 6 yarışmacının hazırladığı ürünlerin tamamını tek tek tadarak değerlendirdi. Bu safhanın ardından jüri şefler eleme potasından çıkan isimleri şu şekilde açıkladı; Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

• Azize

• Safanur

• Dilara

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

2021 MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde potadan kurtulan Azize, Safanur, Dilara olurken geriye kalan İbrahim, Hamza ve Mert eleme potasında Somer Şef'in bebek kalamar ürününden hazırladığı zorlu yemeğe yakın bir tabak hazırlamak için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın son yarışmasında mücadele eden isimler Mert, Hamza ve İbrahim oldu. Üç yarışmacı arasından yemeğini en güzel yapan isim Mert oldu.
MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden isimlerden biri İbrahim veya Hamza olacak. Detaylar gelince haberimizde yer vereceğiz.

Masterchef kim elendi? 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi, gitti?

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Tanju Özcan Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Göksel Derya Baykal Kaan Yıldırım Vildan Atasever
Spor Diego Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Masterchef kim elendi? 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi, gitti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:27:29. #1.12#