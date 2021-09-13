Masterchef kim elendi? 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi, gitti?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Masterchef 2021 son bölüm, hafta boyunca dokunulmazlık, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele eden ana kadrodaki mavi ve kırmızı takım yarışmacıları arasından eleme potasına giren İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasındaki potadan çıkma mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef kim elendi? TV8 12 Eylül 2021 Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi? Masterchef kim gitti? İşte detaylar haberimizde… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF KİM ELENDİ 12 EYLÜL 2021?

2021 MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül 2021 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde hafta boyunca oynanan oyunlar sonrasında eleme adayı seçilen İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara arasından birisi günün en başarısız tabağını hazırlayarak Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmadan elendi.

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Eleme adayları İbrahim, Hamza, Mert, Azize, Safanur ve Dilara, Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından belirlenen siyez bulguru ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele verdi.

Jüri şefler tarafından verilen yemek hazırlama süresinin dolmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer şefler 6 yarışmacının hazırladığı ürünlerin tamamını tek tek tadarak değerlendirdi. Bu safhanın ardından jüri şefler eleme potasından çıkan isimleri şu şekilde açıkladı; Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

• Azize

• Safanur

• Dilara

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

2021 MasterChef Türkiye son bölümde TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde potadan kurtulan Azize, Safanur, Dilara olurken geriye kalan İbrahim, Hamza ve Mert eleme potasında Somer Şef'in bebek kalamar ürününden hazırladığı zorlu yemeğe yakın bir tabak hazırlamak için tezgah başına geçti.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında haftanın son yarışmasında mücadele eden isimler Mert, Hamza ve İbrahim oldu. Üç yarışmacı arasından yemeğini en güzel yapan isim Mert oldu.

MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden isimlerden biri İbrahim veya Hamza olacak. Detaylar gelince haberimizde yer vereceğiz.

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