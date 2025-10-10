MasterChef kim elendi 10 Ekim Cuma?

Masterchef Türkiye'de yarışma heyecanı bu akşam eleme turuyla doruğa çıkıyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yarışmacılardan alıç meyvesini kullanarak özgün ve yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. İki aşamalı final etabında yarışmacılar, hem teknik becerilerini hem de lezzet dengesini sergilemek için kıyasıya mücadele edecek. Ancak gecenin sonunda bir isim, MasterChef serüvenine veda ederek hayallerini bir sonraki sezona bırakacak. Yeni bölüm fragmanında ise şeflerin bir yarışmacının yemeğine "kaşık attığı" an dikkatleri üzerine çekti. Bu detay, kimin eleneceği kadar büyük merak uyandırdı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın dokunulmazlık mücadeleleri sona erdi. Üç oyunun tamamında üstün performans sergileyen mavi takım, haftayı kayıpsız kapatarak büyük bir başarıya imza attı. Kırmızı takım ise bu hafta dokunulmazlık oyunlarında şanssız bir performans sergileyerek mağlup oldu. Böylece haftanın tüm eleme adayları kırmızı takımdan çıktı.

ELEME POTASINDA KİMLER YER ALIYOR?

Haftanın dokunulmazlık sonuçlarının ardından elemeye kalan yarışmacılar belli oldu. Potada bu hafta kırmızı takımdan Cansu, Barış, Ayten, Sezer, İhsan, Sümeyye, Aslı ve Çağlar yer alıyor. Yarışmacılar, MasterChef hayallerini sürdürmek için son bir kez mutfakta ter dökecek.

MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK?

MasterChef Türkiye'de bu akşam gerçekleşecek eleme turu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda en iyi tabağı çıkarmak için mücadele edecek. Gecenin sonunda ise performansı diğerlerinden zayıf kalan bir yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Elenen isim açıklandığında haberimizde yer alacak.