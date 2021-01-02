MasterChef kazananı belli oldu mu? MasterChef kazananı ne kadar kazanacak? MasterChef finali ne zaman? MasterChef izle!
2020 sezonunda büyük mücadelelere ev sahipliği yapan yarışma MasterChef kazananı belli oldu mu? MasterChef kazananı ne kadar kazanacak? MasterChef finali ne zaman? MasterChef izle!
MasterChef kazananı belli oldu mu? MasterChef kazananı ne kadar kazanacak? MasterChef finali ne zaman? MasterChef izle! Detaylar haberimizde.
MASTERCHEF KAZANANAI NE KADAR KAZANACAK?
2019 yılında yayınlanan MasterChef yarışmasında kazanan ödül olarak son model otomobil hediye edildi. Bu ödül ile birlikte Kupa hediye edildi. 2020 yılında ise kazananın ödülü henüz belli değil.
MASTERCHEF KAZANANI BELLİ OLDU MU?
MasterChef yarışmasında 2 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünde finale bir kala puan yarışı yapılacak. Final 3 Ocak tarihinde canlı yayın ile kazanan isim belli olacak.
2020 MASTERCHEF FİNALİSTLERİ
Barbaros
Serhat