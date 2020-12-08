Masterchef Kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Pazartesi Masterchef Kaptalık oyununu kim kazandı?

7 Aralık MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? Masterchef Kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Pazartesi Masterchef Kaptalık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?

7 Aralık MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? Masterchef Kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Pazartesi Masterchef Kaptalık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? 7 Aralık MasterChef takımları belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanlığını Sefa kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Emir oldu.

MAVİ TAKIM OYUNCULARI

Sefa

Barbaros

Serhat

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

Emir

Özgül

Eray

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef kaptanlık oyununu Sefa kazandı.