Masterchef Kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Pazartesi Masterchef Kaptalık oyununu kim kazandı?
7 Aralık MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? Masterchef Kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Pazartesi Masterchef Kaptalık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?
7 Aralık MasterChef'te hem yeni kurallar belirlendi hem de mavi takım kaptanı belirlendi. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? Masterchef Kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Pazartesi Masterchef Kaptalık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu? 7 Aralık MasterChef takımları belli oldu mu?
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Mavi takım kaptanlığını Sefa kazandı. Kırmızı takım kaptanı ise Emir oldu.
MAVİ TAKIM OYUNCULARI
Sefa
Barbaros
Serhat
KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI
Emir
Özgül
Eray
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef kaptanlık oyununu Sefa kazandı.