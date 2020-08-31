MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?
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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 31 Ağustos Pazartesi günü kaptanlık mücadelesi ile ekranlardaydı. Berk'in elenmesinin ardından Berker ile yarışma kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanları kimler oldu? Mavi takım kaptanı seçilen isim kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?
31.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:49

MasterChef kaptanlık yarışını kazanan kim? 2020 MasterChef yarışmasında, önceki yıllara göre bir dizi farklılık yapıldı ve artık kaptanlık oyunu ardından kaptanlar düellosu yapılıyor. 31 Ağustos kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 erkanlarının vazgeçilmez yarışma programı MasterChef Türkiye 2020, 31 Ağustos kaptanlık oyunu ile sevenleri karşısına çıktı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerden oluşan jüri, 16 yarışmacıdan içerisinde dondurma olan bir yemek yapmalarını istedi. Beklenen tabağı çıkarmaları için yarışmacılara 40 dakika süre verildi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Ayyüce ve Esra tabaklarını dolapta bıraktığı için jüri, onların tabaklarını kaptanlık oyunu için değerlendirmeye almadı. Jüri 16 yarışmacının da tabağını değerlendirerek ilk etapta Duygu, Berker, Özgül, Ebru, Celal ismi söylenen isimler oldu. Ardından Ebru beşinci, Berker dördüncü, Duygu ise üçüncü olarak çıktı.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Celal ile Özgül arasında kaptanlık oyununda en iyi tabağı çıkaran Celal oldu. Böylelikle mavı takım kaptanı seçildi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Dondurma içerikli yemek ile Özgül ile Celal ikilisinden kaptan seçilen isim Celal oldu ve karşı takımın kaptanı olarak da Eray'ı seçti.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ağustos kırmızı takım kaptanı kim oldu?

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