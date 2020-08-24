MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 24 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef 24 Ağustos günü izleyici karşısına çıkan bölümde elenen adayın yerinde Sefa geldi. Programda 16 yarışmacı ıslak hamburger ile kaptanlık oyunu oynadı. 40 dakika içinde 8 adet ıslak hamburger yapan yarışmacılar arasından kim mavi takım kaptanı oldu?

MasterChef'in yayımlanan son bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Jüri, 40 dakika içinde 16 yarışmacıdan 8 adet ıslak hamburger yapmalarını istedi. MasterChef adaylarından istenen ıslak hamburgerin normal tariften farkı, galeta unu yerine ekmek içi ile yapılıyor olması. MasterChef takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

24 Ağustos akşamı sevenleri karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2020'de 16 yarışmacı kaptanlık için ter döktü. Jüri, yarışmacılardan 8 adet ıslak hamburger istedi. Mavi takım kaptanlığı için mücadele eden yarışmacılardan en iyi 8 ıslak hamburgeri yapan kaptan olacak. Henüz kaptanlık oyunu sonucu belli olmadı, ayrıntılar geldiğinde haberimizden takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Pazar akşamı düzenlenen eleme oyunu ile yarışmaya veda eden isim Sedat olmuştu. Celal, Esra ve Sedat'ın son üçe kaldığı oyunda Somer Şef tarafından üç isme verilen yemek Ciğer Sarma oldu.

Ciğer Sama için 40 dakika süre verildi. En güzel yemeği yapan ve yoluna devam eden ilk isim Celal olurken ikinci isim ise Esra şeklinde açıklandı. MasterChef 2020'ye ilk veda eden isim ise Sedat oldu.