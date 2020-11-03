Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef düellosunu kim kazandı?
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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef düellosunu kim kazandı?

03.11.2020 00:18 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:21
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef düellosunu kim kazandı?

2 Kasım Pazartesi MasterChef Türkiye'de kaptanlık düellosu yapıldı. Peki Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 2 Kasım Masterchef düellosu kazanan isim kim oldu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 2 Kasım'da düelloyu kim kazandı?

MASTERCHEF 2 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef şefleri ilk aşamada pankek yapılmasını istedi. Bir sonraki aşamada yarışmacılar tuzlu krep yaptı ve tuzlu kreple pek çok tarif ortaya çıkardılar. Bu aşamadan sonra ise takımlar belli oldu ve kaptanlık düellosu başladı. Peki, kaptanlık düellosunu kim kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar pankek yaptı ve en çok Ayyüce, Serhat, Barbaros, Sefa, Emir'inki beğenildi. Yarışmacılar kaptanlık için tuzlu krep yapacak ve bir kişi mavi takımın kaptanı olacak!

Sefa, Emir ve Barbaros'un tabakları çok beğenildi. Ancak diğer iki isme göre daha az beğenildiği için kaptan olamadı.

Emir mavi takım kaptanı oldu. Emir kırmızı takım kaptanı olarak ise Serhat'ı seçti.

Sonrasında ekşili köfte tarifi yaparak yarışan Serhat ile Emir arasında bir kazanan olacak ve ödül kazanacaklar.

Kaptanlık düellosunu kazanan isim:

2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

İlk dokunulmazlık oyununda kazanan takımın kaptanının belirleyeceği mönü ile yarışılacak.

2 KASIM MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi takım kaptanı : Emir

Mavi takım üyeleri :

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Kırmızı takım üyeleri :

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru

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