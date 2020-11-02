Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım 2020 MasterChef Türkiye kaptanlık oyunu kazananı!

2 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelen Masterchef'te kaptanlık düellosu vardı. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım 2020 MasterChef Türkiye kaptanlık oyunu kazananı! 2 Kasım MasterChef yeni takımları belli oldu!

Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 2 Kasım'da düelloyu kim kazandı?

MASTERCHEF 2 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef şefleri düello için pankek yapılmasını istedi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar pankek yaptı ve en çok Ayyüce, Serhat, Barbaros, Sefa, Emir'inki beğenildi. Yarışmacılar kaptanlık için tuzlu krep yapacak ve bir kişi mavi takımın kaptanı olacak!

Sefa, Emir ve Barbaros'un tabakları çok beğenildi. Ancak diğer iki isme göre daha az beğenildiği için kaptan olamadı.

KAZANAN : Emir oldu.

Emir mavi takım kaptanı oldu. Emir kırmızı takım kaptanı olarak ise Serhat'ı seçti.

2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre kaptanlık düello oyununu kazanan kişi rakip takımdan istediği bir oyuncuyu kendi takımına alabilecek ve kendi takımından bir kişiyi rakip takıma verebilecek. Yani yenen kaptanın 1 oyuncu takas hakkı olacak.

2 KASIM MASTERCHEF YENİ TAKIMLARI

Mavi takım kaptanı : Emir

Mavi takım üyeleri :

Furkan

Esra

Eray

Ayyüce

Sefa

Kırmızı takım kaptanı : Serhat

Kırmızı takım üyeleri :

Barbaros

Uğur

Özgül

Ebru