Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

30 Ağustos MasterChef'te yarışmacılar falafel yapıyor. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te düello kazananı da belli oluyor. Pek, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos Salı Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, detaylar…