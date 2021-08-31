Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
30 Ağustos MasterChef'te yarışmacılar falafel yapıyor. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te düello kazananı da belli oluyor. Pek, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Ağustos Salı Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, detaylar…
Masterchef'te bu akşam kaptanlık düellosu heyecanı yaşanıyor. Mavi takım kaptanı Tahsin olmuştu. Kırmızı takım kaptanı ise Emre seçildi. Peki, hangi kaptan oyunu kazandı?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
30 Ağustos kaptanlık düellosunda falafel yapılıyor. Şuanda yarışma devam ediyor. Sonuçlandığın açıklayacağız. Kaptanlık düellosunda Tahsin ve Emre kıyasıya yarıştı.
• Tahsin'in toplam yaptığı falafel sayısı : 38 adet
• Emre'nin toplam yaptığı falafel sayısı : 35 adet
Kazanan: Tahsin
• Mavi takım yarışmacıları:
• - Tahsin
• - Eren
• - Hasan
• - Dilara
• - Şükrü
• - Mustafa
• - Milhan
• - Tunahan
• Kırmızı takım yarışmacıları:
• - Emre
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• - Hamza
• - Fatma.