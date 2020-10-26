Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 26 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 26 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri ile kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 26 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU YEMEĞİ NEDİR?

Masterchef'te bugün kaptanlık oyunu için Kayseri yağlaması yemeği yapıldı. Yarışmacılardan 8 adet yağlama yapılması istenildi.

26 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu oynandı ve yemekler tadılmaya başlandı. Henüz kaptanlık oyununun kazananı açıklanmadı. Mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı rakip olarak kırmızı takım kaptanını kendisi belirleyecek. Kazanan henüz açıklanmadı. Açıklandığında ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

Mavi takım kaptanı: -

Kırmızı takım kaptanı: -

MAVİ TAKIM KADROSU

Henüz açıklanmadı.

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Henüz açıklanmadı.