Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 21 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim? MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 21 Eylül Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 21 Eylül Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim? 21 EYLÜL MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI? MasterChef kaptanlık oyununu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz. Kaynak: Haberler.com