Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
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Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

02.11.2020 22:59 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:03
Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 2 Kasım Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 2Kasım Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri ile kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 2 Kasım Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU YEMEĞİ NEDİR?

Masterchef'te bugün kaptanlık oyunu için tuzlu krep yemeği yapıldı. Yarışmacılardan yaratıcılığın ön planda olduğu tuzlu krep yapılması istenildi.

2 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununu oynandı ve yemekler tadılmaya başlandı. Kaptanlığı kazanan isim Emir. Mavi takım kaptanlığını kazanan yarışmacı rakip olarak kırmızı takım kaptanını kendisi belirleyecek.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı Emir, kırmızı takım kaptanı olarak Serhat'ı seçti.

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