Masterchef'te kaptanlık yarışını kim kazandı? Masterchef kırmızı takım, mavi takım kaptanı kim? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef kaptanlık oyunu: Mavi takım kaptanı kim, kırmızı takım kaptanı kim? İşte, Masterchef takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU YARIŞINI KİM KAZANDI?

Bu akşam Masterchef'te kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. 15 Kasım MasterChef Türkiye'de kaptanlık yarışı ile birlikte haftanın mavi ve kırmızı takımları oluşturulacak. Bunun için donut yapılmakta. Takımlar birazdan belli olacak...

Burcu, Hasan ve Eren en güzel donutları çıkaran isimler oldu. Eren, Mavi takım kaptanı oldu.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık yarışında kazanan isim henüz açıklanmadı. 15 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan MasterChef yeni bölümünde kaptanlık yarışında kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MasterChef'te bu akşam yeni haftanın ilk gününde yarışmacıların bireysel mücadelesi ekrana geldi. Şefler, iki aşamada oynanacak kaptanlık oyununda ilk turda donat yapılması istendi. İki kaptanın seçimleri ile bu haftanın kadroları belirlenecek. Bu hafta kaptanlık düellosu oynanmayacak.

MAVİ TAKIM

Kaptan: Eren

Burcu

Hasan

Safanur

Pelin

*** Azize bir sonraki oyunla takıma dahil oldu.

KIRMIZI TAKIM

Kaptan: Dilara

Tahsin

Sergen

Mert

Araz

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