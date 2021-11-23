Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Dün 22 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef'te kaptanlar düellosu oyununda şefler, yarışmacılardan ıslak hamburger yapmalarını istedi. En fazla yarım saat süre verilen oyunda sekiz ıslak hamburgeri bitiren ve güzel yapan mavi takım kaptanı olacak ve karşısına bir kaptan seçecek. Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Dün 22 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?
Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Dün 22 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef kaptanlık oyunu: Mavi takım kaptanı kim, kırmızı takım kaptanı kim? İşte, Masterchef takımlar
Bu akşam Masterchef'te kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. 22 Kasım Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı ile birlikte haftanın mavi ve kırmızı takımları oluşturulacak. Bunun için ıslak hamburger yapılmakta. Takımlar birazdan belli olacak...
MasterChef'te kaptanlık yarışında kazanan isim henüz açıklanmadı. 22 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan MasterChef yeni bölümünde kaptanlık yarışında kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.
Kaptanlığı yaklaşan isimler Araz, Burcu, Dilara, Tahsin ve Hasan oldu. En güzel ıslak hamburgeri yaparak mavi takım kaptanı seçilen isim Dilara oldu.
Dilara'nın kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği isim Görkem oldu.
MasterChef'te bu akşam yeni haftanın ilk gününde yarışmacıların bireysel mücadelesi ekrana geldi. Şefler, iki aşamada oynanacak kaptanlık oyununda ilk turda donat yapılması istendi. İki kaptanın seçimleri ile bu haftanın kadroları belirlenecek.
Dilara
Sergen
Tahsin
Burcu
Mert
Safanur
Görkem
Eren
Hasan
Araz
Pelin
Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara Başaran 24 yaşındadır. 3 Ağustos 2021 Salı günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 3. yarışmacı olmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Bugün ise yaptığı tabak çok beğenildi ve 1. oldu. Haliyle ana kadroya katılmaya hak kazandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Dilara Başaran'ın İnstagram kullanıcı adı ise @dilarabasarann'dır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
MasterChef 2021 yarışmacılarından Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Restoran ve otellerde çalışan yarışmacı, 6 senedir bu meslekte.
Yarışmaya ilk olarak ablası ile geldi ve ablası Esra Demiral daha önce Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim'de yarışmış. Demiral, aslen İzmirli. Annesi Faslı'dır.
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