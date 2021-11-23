Masterchef kaptanlık oyunu kim kazandı? Dün 22 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef kaptanlık oyunu: Mavi takım kaptanı kim, kırmızı takım kaptanı kim? İşte, Masterchef takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam Masterchef'te kaptanlık yarışı heyecanı yaşandı. 22 Kasım Masterchef Türkiye'de kaptanlık yarışı ile birlikte haftanın mavi ve kırmızı takımları oluşturulacak. Bunun için ıslak hamburger yapılmakta. Takımlar birazdan belli olacak...

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık yarışında kazanan isim henüz açıklanmadı. 22 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek olan MasterChef yeni bölümünde kaptanlık yarışında kazanan isim açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacaktır.

Kaptanlığı yaklaşan isimler Araz, Burcu, Dilara, Tahsin ve Hasan oldu. En güzel ıslak hamburgeri yaparak mavi takım kaptanı seçilen isim Dilara oldu.

Dilara'nın kırmızı takım kaptanı olarak seçtiği isim Görkem oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MasterChef'te bu akşam yeni haftanın ilk gününde yarışmacıların bireysel mücadelesi ekrana geldi. Şefler, iki aşamada oynanacak kaptanlık oyununda ilk turda donat yapılması istendi. İki kaptanın seçimleri ile bu haftanın kadroları belirlenecek.

MAVİ TKAIM

Dilara

Sergen

Tahsin

Burcu

Mert

Safanur

KIRMIZI TAKIM

Görkem

Eren

Hasan

Araz

Pelin

MASTERCHEF DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından olan Dilara Başaran 24 yaşındadır. 3 Ağustos 2021 Salı günü oynanan oyunda ana kadroya katılmaya hak kazanan 3. yarışmacı olmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Dilara Başaran Turizm lisesinde okurken staja başlamış ve o yıllarda mutfağa ilgisi artmıştır. Masterchef 2021'de ilk olarak tavada levrek yemeği yapmıştı. Bu yemek ile jürilerden tam not almış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Bugün ise yaptığı tabak çok beğenildi ve 1. oldu. Haliyle ana kadroya katılmaya hak kazandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Dilara Başaran'ın İnstagram kullanıcı adı ise @dilarabasarann'dır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Restoran ve otellerde çalışan yarışmacı, 6 senedir bu meslekte.

Yarışmaya ilk olarak ablası ile geldi ve ablası Esra Demiral daha önce Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim'de yarışmış. Demiral, aslen İzmirli. Annesi Faslı'dır.

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