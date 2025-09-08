Haberler

MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?
Güncelleme:
2025 MasterChef'in yeni bölümü ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Yarışmacıların hazırladığı yemekler ve jüri karşısındaki diyalogları yine dikkat çekti. Seyirciler ise bölümle ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, bu akşam oynanan Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi günü Mavi Takım kaptanı ve Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?

TV8'in popüler yarışma programı Masterchef, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem jüri üyeleri hem de yarışmacılarıyla yoğun ilgi gören programda bu akşamki oyun sonucu merak konusu oldu. MasterChef'te Kaptanlık Oyunu'nun galibi kim oldu? Bugün Mavi Takım'ın kaptanı ve Kırmızı Takım'ın kaptanı belli oldu mu?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda jüri koltuğunda yine alanında usta isimler oturuyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın deneyimli sunumlarıyla yarışma yeni sezonuna başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar, uzun soluklu bir mücadeleye çıkarak hünerlerini sergileyecek.

MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?

ANA KADRODA YER ALAN YARIŞMACILAR

Bu sezon MasterChef'te ana kadroya giren isimler arasında dikkat çeken birçok yarışmacı bulunuyor:

  • Furkan
  • Eylül
  • Çağatay
  • Onur
  • Hilal
  • Sercan
  • Ayla
  • İhsan
  • Ayten
  • Çağlar
  • Sezer
  • Cansu
  • Özkan
  • Gizem
  • İrem
  • Hakan
  • Tunahan
  • Sümeyye
  • Merve
  • İlhan

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'in geçtiğimiz haftaki bölümünde yarışmaya veda eden isim Sercan oldu.

BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

Kaptanlık oyunu bu hafta henüz tamamlanmadı. Sonucu öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
