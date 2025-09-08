MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 8 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?
MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?
MasterChef Türkiye 2025 sezonunda jüri koltuğunda yine alanında usta isimler oturuyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın deneyimli sunumlarıyla yarışma yeni sezonuna başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar, uzun soluklu bir mücadeleye çıkarak hünerlerini sergileyecek.
ANA KADRODA YER ALAN YARIŞMACILAR
Bu sezon MasterChef'te ana kadroya giren isimler arasında dikkat çeken birçok yarışmacı bulunuyor:
- Furkan
- Eylül
- Çağatay
- Onur
- Hilal
- Sercan
- Ayla
- İhsan
- Ayten
- Çağlar
- Sezer
- Cansu
- Özkan
- Gizem
- İrem
- Hakan
- Tunahan
- Sümeyye
- Merve
- İlhan
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef'in geçtiğimiz haftaki bölümünde yarışmaya veda eden isim Sercan oldu.
BU HAFTA MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?
Kaptanlık oyunu bu hafta henüz tamamlanmadı. Sonucu öğrenmek için sayfamızı takip edebilirsiniz.