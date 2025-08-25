MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?

Bu oyunu kazanan isim, yalnızca mavi takımın lideri olma hakkını elde etmeyecek; aynı zamanda bireysel dokunulmazlığı da garantilemiş olacak. Bunun ardından ise karşı takımın kaptanını belirleme ayrıcalığını elinde bulunduracak.25 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU HEYECANI

MasterChef Türkiye'de yeni hafta kaptanlık oyunu ile başladı. Son bölümde eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Bilal olmuştu. Öte yandan Barış, yedeklerden ana kadroya dahil olarak büyük bir fırsat yakaladı. Yeni haftada ise mavi ve kırmızı takım kaptanlarının yanı sıra takımların nasıl oluşacağı da merak konusu oldu.

KAPTANLIK OYUNU DETAYLARI

Kaptanlık düellosunda şefler yarışmacılardan "Islak Hamburger" hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Bu unvanı alan yarışmacı aynı zamanda bireysel dokunulmazlığı da elde etti. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçerek takımların şekillenmesini sağladı.

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar, kaptanların tercihlerine göre belirlendi. Kaptanlar, stratejik seçimler yaparak takımlarını oluşturdu. Bu sayede haftanın mücadele tablosu da netleşmiş oldu.

Takımlar açıklanınca kadrolar sayfamızda yer alacaktır.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef 2025 ana kadroya son katılan isim Barış oldu. Yedeklerden gelen Barış, artık yarışmaya ana kadroda devam edecek.

KİM ELENDİ?

Son eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Bilal oldu. Böylece MasterChef Türkiye'de yoluna devam eden yarışmacı sayısı bir kişi daha azaldı.