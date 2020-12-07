Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef kaptanlık düellosu kazananı : 7 Aralık Mavi takım kaptanı kim, kırmızı kaptanı kim?

7 Aralık'ta MasterChef'te yarışmacıları çöp şiş yapıyor. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te düello kazananı da belli olur. 7 Aralık Masterchef düello ödülü nedir? 7 Aralık MasterChef Türkiye'de neler oldu? 7 Aralık Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 7 Aralık Masterchef'te kim elendi? Masterchef Uğur neden diskalifiye oldu?

Masterchef'te bu akşam mavi takım kaptanlığı için yarış var. Masterchef Türkiye 2020'de son 6 belli oldu ve son 4 için kıyasıya mücadele başladı. Yarışmacılar çöp şiş yaparak yarışıyorlar ve bir kişi mavi takım kaptanı olacak. Mavi takım kaptanı, karşısına bir kırmızı takım kaptanı belirleyecek ve yeni takımlar oluşacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık düellosu için 4 isim yarışıyor. Özgül, Eray, Barbaros, Sefa, Emir ve Serhat çöp şiş yaparak mavi takım kaptanlığı için yarışıyor.

En beğenilen 3 tabak; Emir, Sefa, Serhat

7 ARALIK MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM?

Mavi takım kaptanı en iyi çöğ şişi yapan kişi Sefa oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kırmızı takım kaptanı mavi takım kaptanı tarafından belirlenecek. Mavi takım kaptanı olan karşısında bir isim belirliyor.kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti?



