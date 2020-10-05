Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Ekim Pazartesi balık buğulama düellosunu kim kazandı? Esra mı? Ebru mu?
Masterchef'de bugün 5 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Esra ve kırmızı takımdan Ebru balık buğulama yemeği ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...
Masterchef'te haftanın düello oyunu bugün oynandı. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu açıklandı. Peki 5 Ekim düelloyu kim kazandı? Esra mı Ebru mu? Yemeğin adı neydi?
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNDAKİ YEMEĞİN ADI NEYDİ?
Masterchef şefleri düello için balık buğulama yapılmasını istedi. Esra ve Ebru balık buğulamayı en iyi şekilde yapmak için birbirleriyle kapıştı.
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI? ESRA MI? EBRU MU?
Masterchef yarışmasında Esra'nın balığının içerisinden kılçık çıkmıştı. Fakat yine de yemeğin lezzetine göre puan veren jüriler Ebru'nun tabağını daha çok beğendiler. Jurilerin yaptığı açıklamaya göre Esra'nın tabağından kılçık çıkmasaydı bile lezzet bakımından yine de Ebru'yu seçeceklerini söylediler.
KAZANAN : EBRU
5 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?
Kaptanlık oyununu Esra kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak Ebru'yu belirledi.
Mavi takım kaptanı: Esra
Kırmızı takım kaptanı: Ebru
MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Mavi Takım kadrosu:
Esra
Furkan
Barbaros
Emir
Uğur
Ayyüce
Özgül
Didem
Kırmızı Takım kadrosu:
Ebru
Serhat
Tanya
Eray
Sefa
Berker
Walison