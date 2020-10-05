Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 5 Ekim Pazartesi balık buğulama düellosunu kim kazandı? Esra mı? Ebru mu?

Masterchef'de bugün 5 Ekim Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Esra ve kırmızı takımdan Ebru balık buğulama yemeği ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Tüm detaylar haberimizde...